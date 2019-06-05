Трамп готов к переговорам с Ираном, но не исключает применения военной силы

Президент США Дональд Трамп сказал, что готов к переговорам с президентом Ирана Хасаном Рухани, однако добавил, что всегда есть вероятность применения Вашингтоном военной силы в отношении Исламской Республики.

“Иран - место, которое было крайне враждебным, когда я вступил в должность, - сказал Трамп британскому телеканалу ITV. - Они были террористической страной номер один в мире в то время и, возможно, остаются и сейчас”.

В ответ на вопрос о том, думает ли он, что ему необходимо будет применить военную силу, Трамп сказал: “Вероятность есть всегда. Хочу ли я этого? Нет. Я бы не хотел. Но вероятность есть всегда”.

На вопрос, готов ли он к переговорам с Рухани, Трамп сказал: “Да, конечно. Я бы предпочел переговоры”.