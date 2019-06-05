Последнее обновление: 05.06.2019 09:57

Десятки тысяч чехов на улицах Праги требуют отставки премьера Бабиша

Массовые акции протеста в Чехии против премьер-министра республики Андрея Бабиша собирают все больше участников. Десятки тысяч человек вышли с требованием отставки чешского премьера на улицы Праги во вторник, 4 июня.

Инициаторы акции, гражданское объединение "Миллион мгновений за демократию", заявили о 120 тысячах участников. Тем самым нынешняя демонстрация в Чехии стала одной из крупнейших со времен "бархатной революции" 1989 года.

Массовые акции протеста против действующего главы правительства и бывшего предпринимателя Андрея Бабиша начались в конце апреля. Его обвиняют в мошенничестве при распределении субсидий ЕС.

Изначально субсидии были предназначены для поддержки малых предприятий. Сам мультимиллиардер отрицает факты нарушений и называет дело политически мотивированным.

Ранее ряд чешских СМИ опубликовали аудиторский доклад Еврокомиссии. Из него следует, что ЕС может потребовать вернуть до 17,4 млн евро, которые были выданы в качестве субсидий фирмам, связанным с премьером Чехии. Бабиш раскритиковал доклад, заявив, что документ содержит "признаки атаки" на него.

blog comments powered by Disqus
<Май 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Июнь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Общество
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование