Десятки тысяч чехов на улицах Праги требуют отставки премьера Бабиша

Массовые акции протеста в Чехии против премьер-министра республики Андрея Бабиша собирают все больше участников. Десятки тысяч человек вышли с требованием отставки чешского премьера на улицы Праги во вторник, 4 июня.

Инициаторы акции, гражданское объединение "Миллион мгновений за демократию", заявили о 120 тысячах участников. Тем самым нынешняя демонстрация в Чехии стала одной из крупнейших со времен "бархатной революции" 1989 года.

Массовые акции протеста против действующего главы правительства и бывшего предпринимателя Андрея Бабиша начались в конце апреля. Его обвиняют в мошенничестве при распределении субсидий ЕС.

Изначально субсидии были предназначены для поддержки малых предприятий. Сам мультимиллиардер отрицает факты нарушений и называет дело политически мотивированным.

Ранее ряд чешских СМИ опубликовали аудиторский доклад Еврокомиссии. Из него следует, что ЕС может потребовать вернуть до 17,4 млн евро, которые были выданы в качестве субсидий фирмам, связанным с премьером Чехии. Бабиш раскритиковал доклад, заявив, что документ содержит "признаки атаки" на него.