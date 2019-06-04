ЕСПЧ требует от Турции объяснений после массовых задержаний судей

Турция должна представить Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге свою официальную позицию об арестах более чем 540 судей и прокуроров. У официальной Анкары есть шесть месяцев, чтобы изложить ее, сообщил представитель ЕСПЧ в понедельник, 3 июня.

Речь идет о массовых арестах после попытки государственного переворота в июле 2016 года. ЕСПЧ интересует, в частности, имелись ли веские основания для содержания судей под стражей. Кроме того, Анкара должна будет сообщить, получили ли они компенсации после срока заключения.

Сотрудников турецкого министерства юстиции обвиняют в связях с движением радикального проповедника Фетхуллаха Гюлена, который проживает в изгнании в Соединенных Штатах. Анкара обвиняет его в организации попытки госпереворота в Турции.

После неудавшегося путча в Турции более полумиллиона человек были арестованы за предполагаемые связи с Гюленом. Почти 30 тысяч их них до сих пор находятся в тюрьмах. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в апреле заявил, что свыше четырех тысяч представителей судебной системы были сняты со своих постов.

Мировое сообщество критикует действия официальной Анкары. Так, Евросоюз в конце мая в докладе о реформах в странах, которые стремятся вступить в ЕС, упрекнул Турцию за "серьезный регресс в области верховенства закона и основных прав".