Последнее обновление: 04.06.2019 11:28

ЕСПЧ требует от Турции объяснений после массовых задержаний судей

Турция должна представить Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге свою официальную позицию об арестах более чем 540 судей и прокуроров. У официальной Анкары есть шесть месяцев, чтобы изложить ее, сообщил представитель ЕСПЧ в понедельник, 3 июня.

Речь идет о массовых арестах после попытки государственного переворота в июле 2016 года. ЕСПЧ интересует, в частности, имелись ли веские основания для содержания судей под стражей. Кроме того, Анкара должна будет сообщить, получили ли они компенсации после срока заключения.

Сотрудников турецкого министерства юстиции обвиняют в связях с движением радикального проповедника Фетхуллаха Гюлена, который проживает в изгнании в Соединенных Штатах. Анкара обвиняет его в организации попытки госпереворота в Турции.

После неудавшегося путча в Турции более полумиллиона человек были арестованы за предполагаемые связи с Гюленом. Почти 30 тысяч их них до сих пор находятся в тюрьмах. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в апреле заявил, что свыше четырех тысяч представителей судебной системы были сняты со своих постов.

Мировое сообщество критикует действия официальной Анкары. Так, Евросоюз в конце мая в докладе о реформах в странах, которые стремятся вступить в ЕС, упрекнул Турцию за "серьезный регресс в области верховенства закона и основных прав".

blog comments powered by Disqus
<Май 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Июнь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Политика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование