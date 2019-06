Blackstone покупает складские активы GLP в США за рекордные $18,7 млрд

Американская инвесткомпания Blackstone Group покупает промышленные складские объекты в США у базирующейся в Сингапуре логистической фирмы GLP за $18,7 миллиарда в рамках сделки, которую компании назвали крупнейшей в секторе частной недвижимости в мире.

Blackstone сообщила в воскресенье, что сделка предусматривает покупку объектов городской логистики общей площадью 179 миллионов квадратных футов, что приведет к увеличению размеров промышленных активов Blackstone в США практически в два раза.

“Для нас сейчас логистика - это главная тема глобальных инвестиций, и мы надеемся расширять наш существующий портфель для удовлетворения растущего спроса на электронную коммерцию”, - сказал Кен Каплан, один из руководителей Blackstone Real Estate.

Объем активов под управлением GLP в сфере недвижимости и фондов прямых инвестиций составляет $64 миллиарда. Среди клиентов GLP Logistics - Amazon.com, JD.com Inc, Adidas и L’Oreal.

Финансовыми консультантами GLP в рамках сделки стали Citigroup Global Markets Inc и Goldman Sachs & Co LLC, в то время как Blackstone консультировали BofA Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank, J.P. Morgan и Morgan Stanley & Co LLC.