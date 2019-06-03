Австралия выделит Соломоновым островам более $170 млн для противодействия влиянию Китая

Австралия выделит Соломоновым островам $173 млн для реализации ряда проектов сроком на 10 лет. Об этом в ходе визита на острова объявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон, сообщают сегодня западные СМИ.

При этом СМИ уточняют, что это решение принято на фоне попыток Австралии сдержать рост влияния КНР в этом регионе.

Как заявил премьер заявил, цель Канберры - "миролюбивая независимость и суверенитет всех народов Тихого океана... а также ответ на множество вызовов, которые существуют в (тихоокеанском) регионе".

Выделяемые $173 млн предназначена для финансирования властями Соломоновых островов наиболее необходимых инфраструктурных проектов. Кроме этого, Канберра будет помогать жителям этого государства с поиском работы в Австралии.

Ранее, напоминают СМИ, Австралия также профинансировала прокладку интернет-кабеля к Соломоновым островам с целью не допустить к этому проекту китайскую компанию Huawei.