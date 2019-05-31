Помпео и Мас не урегулировали разногласий по Huawei и Ирану

Глава МИД Германии Хайко Мас и госсекретарь США Майк Помпео в ходе встречи в Берлине не смогли урегулировать разногласий в отношении к китайскому телекоммуникационному концерну Huawei, который США подозревают в шпионаже.

После встречи с Масом в Берлине в пятницу, 31 мая, Помпео заявил, что с точки зрения США абсолютно невозможно устранить сомнений в сфере безопасности, связанных с привлечением Huawei к сооружению инфраструктуры для суперскоростной передачи мобильных данных 5G.

Необходимо удостовериться в том, что сети передачи данных, в которые попадает информация из США, заслуживают доверия и не попадут в руки коммунистической партии КНР, сказал Помпео, подчеркнув, что Китай угрожает национальной безопасности США, Европы и всех западных демократий.

Со своей стороны, Хайко Мас подчеркнул, что правительство ФРГ руководствуется высокими стандартами в сфере безопасности при запуске сетей 5G. Он отметил, что у Берлина тоже есть сомнения относительно сотрудничества с Huawei в данной сфере, и если какое-то предприятие не сможет предоставить гарантий в сфере безопасности, то у него мало шансов выиграть тендер.

Майк Помпео выступил в защиту жесткой линии, проводимой США в отношении Ирана, и призвал другие страны присоединиться к американским санкциям против Тегерана. Он обвинил Иран, в числе прочего, в нарушении финансовых обязательств по международному договору о пресечении терроризма.

Со своей стороны Хайко Мас заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Берлине, что, несмотря на все разногласия, правительство ФРГ и США преследуют общие цели в политике в отношении Ирана. "В настоящее время мы идем разными путями, но, в конце концов, у нас общие цели", - сказал он, пояснив, что обе страны считают, что Иран не должен заполучить ядерное оружие. Тегерану следует ответить на обвинения по поводу его ракетной программы и изменить свою роль в Сирии и Йемене. "Я надеюсь, что нам удастся сообща реализовать эти цели", - резюмировал Мас.

Госсекретарь США прибыл в ФРГ с визитом с трехнедельным опозданием. Свою первоначально запланированную поездку он отметил в последнюю минуту, решив в срочном порядке посетить Ирак из-за конфликта вокруг Ирана. Это вызвало недовольство в правящей в Берлине коалиции.

Еще до прибытия в германскую столицу, Помпео вновь призвал ФРГ увеличить расходы на военные нужды. "Вы являетесь важной крупной экономикой в ЕС, и вы должны выделить на защиту Европы адекватные ресурсы", - сказал он.