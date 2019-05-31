США будут оснащать военные корабли лазерным оружием с 2021 года.

ВМС США планируют оснастить один из эсминцев типа "Арли Берк" системой лазерной защиты HELIOS, сообщает The Verge.

Руководитель управления надводных сил морских операций военно-морских сил контр-адмирал Рон Боксал заявил, что лазерная система будет установлена на эсминце USS Preble и заменит собой существующую оборонительную платформу.

Военно-морские силы приступили к тестированию лазерного оружия в 2013 году. Спустя год комплекс лазерной защиты установили на эсминец USS Ponce.

ВМС США заключили контракт с Lockheed Martin на сумму $150 млн на разработку, создание и поставку двух систем лазеров следующего поколения к 2020 году. Одну из них планируют установить на эсминец типа "Арли Берк", а другая должна отправиться на тестирование в Уайт-Сендс (Нью-Мексико).

Ожидается, что Lockheed Martin поставит системы в следующем году.

HELIOS (High Energy Laser with Integrated Optical-dazzler and Surveillance) - это боевая лазерная система, предназначенная для защиты от различных угроз, таких как небольшие судна, беспилотники и ракеты. Она оснащена 60-киловаттным лазером, который может достигать мощности 150 кВт. Она напрямую подключается к источнику питания корабля, а также к существующей автоматизированной боевой системе Aegis, которая использует бортовой радар для наведения цели.