Последнее обновление: 30.05.2019 17:53

США готовы ввести санкции против европейского механизма расчетов с Ираном

США готовы к санкциям против европейского механизма финансовых расчетов с Ираном, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Если этот механизм заработает... мы ожидаем, что будут иметь место разрешенные (США) транзакции. Мы готовы вводить санкции против любой подлежащей санкциям деятельности", - сказал Хук в ходе телефонного брифинга.

Кроме того, он выразил сомнение, что Иран сможет построить "зеркальный механизм", чтобы обеспечить проведение транзакций со своей стороны. США также не видят спроса со стороны корпораций на работу с данным механизмом, уточнил Хук.

Механизм финансовых расчетов (INSTEX) призван помочь европейским компаниям вести бизнес с Ираном, не опасаясь новых санкций, введенных США после выхода из ядерной сделки с Тегераном. Тем не менее, многие компании, включая европейские, прекращают работу с Ираном, опасаясь американских санкций.

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