Последнее обновление: 30.05.2019 16:22

Турция продолжит курс на вступление в ЕС - Эрдоган

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о приверженности страны курсу на вступление в ЕС, несмотря на преграды.

Еврокомиссия обнародовала в среду ежегодный доклад по вопросам расширения и состояния переговоров со странами-кандидатами. В нем отмечается, что Турция, которая формально еще остается кандидатом на вступление в ЕС, продолжает отдаляться от Европы, "серьезно отступив" от базовых принципов, поэтому переговоры фактически находятся в тупике. Как заявил замглавы МИД Турции Фарук Каймакджи, Анкара считает безосновательной и неприемлемой критику в свой адрес со стороны Еврокомиссии.

"Есть стандарты юриспруденции в ЕС. Мы развиваем нашу судебную систему на высшем уровне. Мы сохраняем нашу приверженность вступлению в ЕС, несмотря на то, что встречаем на своем пути преграды", - заявил Эрдоган, выступая в Анкаре на совещании, посвященном судебной реформе.

По его словам, многие положения турецкой судебной системы будут пересмотрены.

"В частности, что касается доступа в интернет, то блокировка будет применяться только к тем страницам, которые несут в себе противозаконный контент", - добавил президент Турции.

Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - ЕЭС), а в 1987 подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. В марте 2016 года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Апрель 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Май 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование