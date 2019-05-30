Путин внес в Думу законопроект о прекращении действия ДРМСД

Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в четверг, 30 мая, сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Совет Думы в тот же день принял решение рассмотреть законопроект о приостановке договора по ДРСМД в приоритетном порядке 18 июня, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

Внесенный в Госдуму законопроект содержит три статьи. Первая предписывает приостановить действие договора. Вторая говорит о том, что президенту РФ предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора. В третьей статье указывается, что закон после принятия вступает в силу со дня его официального опубликования.

Договор о РСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона нарушает положения этого соглашения.

В Вашингтоне и НАТО считают, что РФ нарушила ДРСМД созданием ракеты 9М729 (по обозначению НАТО - SSC-8), способной пролететь более 500 километров. Российские военные в свою очередь утверждают, что 9М729 заправляют таким количеством топлива, которое не позволяет ей преодолеть 500-километровый рубеж.

1 февраля администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД, а через шесть месяцев - выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

На следующий день президент России Владимир Путин сообщил о "зеркальном ответе" Москвы и поручил МИД РФ и Минобороны прекратить дальнейшие попытки инициировать переговоры об этом соглашении.