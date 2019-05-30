Последнее обновление: 30.05.2019 14:19

Рада отказалась принять отставку премьера Гройсмана

Верховная Рада отказалась принять отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.

Инициативу поддержали лишь 97 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

По закону, уход премьера влечет за собой отставку всего кабинета министров.

При этом правительство продолжает выполнять свои обязанности до начала работы нового кабмина.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную раду. Он также призвал кабмин освободить места для новых поколений.

Досрочные выборы в украинский парламент пройдут 21 июля.

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