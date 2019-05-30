В Израиле впервые в истории не сформировали коалицию - опять будут выборы

Израильский Кнессет в среду вечером решил самораспуститься из-за того, что премьер страны Биньямин Нетаньяху не смог сформировать коалиционное правительство.

Нетаньяху потерпел неудачу на переговорах с правой коалицией, образовавшейся после последних парламентских выборов в Израиле, которые прошли в прошлом месяце. Главной причиной этих недоразумений оказался закон об армейском призыве, который освобождает от службы ультраортодоксальных иудеев-учащихся семинарий.

Следовательно, на 17 сентября были назначены новые парламентские выборы в стране.

Как известно, это первый случай в истории Израиля, когда его премьер-министр не смог сформировать коалицию.