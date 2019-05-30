Переговоры по урегулированию в Венесуэле завершились безрезультатно

Первые переговоры по урегулированию ситуации в Венесуэле, проходившие в Осло, завершились в ночь на четверг, 30 мая, без ощутимого результата. Представители главы Венесуэлы Николаса Мадуро и временного президента Хуана Гуайдо не смогли достичь компромисса.

Как отметили в делегации, представлявшей Гуайдо, оппозиция требует завершения "незаконного" захвата власти, создания переходного правительства, а также проведения свободных выборов. Кроме того, временный президент заявил о желании продолжить переговоры. В свою очередь в Министерстве иностранных дел Норвегии отметили, что обе стороны продемонстрировали готовность к тому, чтобы работать над компромиссным решением в соответствии с конституцией. В частности, Николас Мадуро заявил, что придерживается пути "диалога, уважения к конституции, мира, демократии и решения конфликта".

Ранее норвежское правительство уже проводило отдельные встречи с представителями Николаса Мадуро и Хуана Гуайдо, однако нынешние обсуждение стало первым прямым диалогом конфликтующих сторон.

Борьба за власть в Венесуэле между Хуаном Гуайдо и Николасом Мадуро продолжается уже несколько месяцев. Около полусотни государств, в том числе Германия, признали Гуайдо временным президентом. Глава Венесуэлы Мадуро пользуется поддержкой армии и силовых структур, ему также помогают Куба и Россия.