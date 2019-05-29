Последнее обновление: 29.05.2019 13:48

США могут приостановить подготовку турецких пилотов из-за покупки С-400

Соединенные Штаты всерьез думают над приостановкой программы подготовки турецких летчиков к полетам на истребителях F-35, поскольку несмотря на возражения со стороны Вашингтона, Анкара не отказывается от приобретения российских систем С-400, сообщили во вторник источники.

Два источника, знакомые с деталями участия Турции в программе F-35 и пожелавшие остаться неизвестными, сказали, что окончательное решение еще не принято.

Министр обороны Турции Хулуси Акар сказал 22 мая, что турецкие военнослужащие проходят подготовку в России по использованию С-400, и добавил, что российские военные могут прибыть в Турцию.

Турецкие летчики также проходят подготовку на базе ВВС США Люк в Аризоне. Пока неясно, будет ли решение приостановить их обучение означать, что им придется покинуть США, или же они смогут остаться на базе до принятия окончательного решения об участии Турции в программе F-35.

Ранее Вашингтон заявлял, что Турция не может одновременно закупать С-400 и быть участником программы F-35.

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