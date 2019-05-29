Последнее обновление: 29.05.2019 13:48

ЕК рекомендовала начать переговоры с Северной Македонией о вступлении в ЕС

Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении в ЕС с Северной Македонией и Албанией, заявил в среду еврокомиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан.

"Нам предстоит выполнить наши обязательства в отношении наших партнеров, особенно это касается Албании и Северной Македонии. Еврокомиссия подтверждает свою рекомендацию Совету ЕС открыть переговоры о вступлении", - заявил он, выступая в комитете по иностранным делам Европарламента. Хан представил ежегодный доклад по вопросам расширения.

Как ожидается, вопрос о начале переговоров с Албанией и Северной Македонией войдет в повестку саммита ЕС 20-21 июня. В прошлом году он был отложен до устранения замечаний к процессу реформ.

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