Последнее обновление: 29.05.2019 12:26

Лукашенко предложил Назарбаеву провести ревизию дел в ЕАЭС

Александр Лукашенко на заседании Высшего евразийского экономического совета предложил первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву провести ревизию дел в Евразийском экономическом союзе.

"На заседании в узком составе, как замечание, я предложил, чтобы Нурсултан Абишевич (Назарбаев) занялся, в том числе, и ревизией всего того, что мы сделали или не сделали в союзе, начиная от кадрового состава нашей комиссии и заканчивая стратегическими направлениями нашей деятельности", - сказал Лукашенко на заседании ВЕЭС.

Он подчеркнул, что "не надо думать, что это какой-то подарок человеку, который вчера был президентом Казахстана, а сегодня ушел".

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