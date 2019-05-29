Лукашенко предложил Назарбаеву провести ревизию дел в ЕАЭС

Александр Лукашенко на заседании Высшего евразийского экономического совета предложил первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву провести ревизию дел в Евразийском экономическом союзе.

"На заседании в узком составе, как замечание, я предложил, чтобы Нурсултан Абишевич (Назарбаев) занялся, в том числе, и ревизией всего того, что мы сделали или не сделали в союзе, начиная от кадрового состава нашей комиссии и заканчивая стратегическими направлениями нашей деятельности", - сказал Лукашенко на заседании ВЕЭС.

Он подчеркнул, что "не надо думать, что это какой-то подарок человеку, который вчера был президентом Казахстана, а сегодня ушел".