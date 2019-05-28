Союз журналистов Германии критикует председателя ХДС из-за YouTube-блогера

Призывы председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр регулировать политические высказывания в интернете ставят под сомнение право на свободу выражения мнений, заявил во вторник, 28 мая, председатель Союза журналистов Германии (DJV) Франк Ибераль. По его словам, у Крамп-Карренбауэр "нет плана, как следует обращаться со свободой выражения мнений в интернете".

Поводом для критики со стороны DJV стала реакция лидера христианских демократов на видеоролик "Разрушение ХДС", обнародованный в соцсети YouTube 18 мая. Его автор, 26-летний видеоблогер по имени Ризо, резко раскритиковал инициативы партии во внешней политике, образовании и других сферах.

Он возложил на ХДС ответственность за углубление пропасти между богатыми и бедными, упрекнул партию в отсутствии борьбы с изменениями климата и в игнорировании военных преступлений, совершаемых США. За считанные дни видеоролик набрал более пяти миллионов просмотров.

В другом видеоролике Ризо и около 70 других видеоблогеров призвали на выборах в Европарламент голосовать лишь за те партии, которые выступают за защиту климата.

На выборах в главный законодательный орган ЕС, проходивших с 23 по 26 мая, блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза показал худший в своей истории результат. Несмотря на потери, христианским демократам все же удалось занять первое место по числу голосов избирателей, набрав более 28 процентов голосов.

На следующий день Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о "манипулировании общественным мнением " перед голосованием. Возникает вопрос, какие правила действуют в цифровом мире, добавила она.

По мнению главы DJV, эмоциональные высказывания лидера ХДС демонстрируют "значительную беспомощность в общении с цифровым миром". Сама председатель партии называет обвинения в свой адрес "абсурдными".

Свобода выражения мнений является "благом для демократии", написала Аннегрет Крамп-Карренбауэр в своем микроблоге Twitter. При этом она заявила о необходимости "обсудить правила, которые действуют в избирательных кампаниях".

"Если влиятельные журналисты или YouTube-блогеры призывают не избирать или даже разрушать центристские демократические партии, возникает вопрос политической культуры", - подчеркнула председатель ХДС. По ее словам, именно такие партии "каждый день защищают демократические ценности".