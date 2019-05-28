Курц откажется от депутатского мандата и возможных денежных выплат

Себастьян Курц, который во вторник сложит полномочия канцлера Австрии, откажется от депутатского мандата в Национальном совете Австрии (нижняя палата парламента), заявил во вторник представитель Курца агентству APA.

Курц является председателем АНП. Лидером фракции АНП в парламенте останется Аугуст Вегингер. По словам представителя Курца, политик также откажется от возможных дальнейших денежных выплат.

Парламент Австрии в понедельник большинством голосов вынес вотум недоверия правительству во главе с Курцем. Вопрос о вотуме подняла оппозиция на фоне правительственного кризиса в стране, к которому привела публикация скандальной видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе (Австрийская партия свободы).

Штрахе ушел в отставку, Курц отказался дальше работать в правительственной коалиции с АПС и объявил досрочные парламентские выборы. На посты ушедших министров от АПС канцлер назначил представителей своей партии и экспертов, что вызвало недовольство оппозиции. Свою роль сыграли и итоги выборов в Европарламент в Австрии – плачевный результат для оппозиции и лучший в истории партии Курца.

Сейчас Курц намерен сделать все для упорядоченной передачи власти переходному правительству, после чего будет в поездках по Австрии просить людей о поддержке выбранного им курса, отметил представитель политика.

Курц, в отличие от остального кабинета министров, не будет временно исполнять обязанности канцлера, это будет поручено вице-канцлеру Хартвигу Легеру. Представитель Курца пояснил, что об этом договорились канцлер и президент после вынесения вотума недоверия.