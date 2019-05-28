Александр Вучич привел армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косово

Президент Сербии Александр Вучич приказал перевести Вооруженные силы страны в полную боевую готовность после задержания утром во вторник косовской полицией 13 сербов на севере Косово и Метохии, передает национальное телевидение.

"Подразделения ROSU (спецназ МВД самопровозглашенной республики Косово – ред.) вторглись на территорию всех четырех сербских муниципалитетов на севере Косово. Задержаны сотрудники косовской полиции сербской национальности и гражданские лица, нет официальных данных о числе задержанных. Президент Вучич отдал приказ о приведении всех подразделений армии Сербии в полную боевую готовность, спецназ МВД в полной готовности", - передает телеканал.

По данным СМИ, косовской полицией задержано 13 местных жителей сербской национальности.