В Казахстане рассказали о переговорах с Беларусью по поставкам нефти

Обсуждение с Минском возможных поставок нефти и нефтепродуктов может начаться в течение двух недель, сообщил во вторник глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев.

Лукашенко 23 мая заявил, что Минск ведет переговоры по поставкам нефти из Казахстана и предлагает их активизировать. Посол Казахстана в Минске Ермухамет Ертысбаев отмечал, что Казахстан готов поставлять нефть в республику, но завизировать договоренности между Минском и Нур-Султаном должна Россия, поскольку транспортировка сырья будет идти по находящемуся на ее территории нефтепроводу.

"Пока только начало, посол приходил в министерство, он желание изъявил и все. Объемы со стороны Беларуси, какие-то пожелания есть, но технически на этой-следующей неделе приедут их представители, мы послушаем. Там не только бензин, там еще нефть", - сказал Бозумбаев журналистам.