Европейские и региональные выборы не прибавили стабильности Испании

Прошедшие в Испании в воскресенье, 26 мая, выборы в Европарламент, в региональные органы власти и муниципалитеты свидетельствуют об отсутствии в стране политического большинства, готового обеспечить стабильное правление. Последние выборы, как и выборы парламентские, состоявшиеся 28 апреля, не выявили ни одной партии, способной самостоятельно править ни на уровне страны, ни на уровне крупных городов и регионов. А формирование правящих коалиций, по мнению наблюдателей, представляется непростой задачей, учитывая позиции возможных союзников.

Испания может стать одной из немногих стран Евросоюза, где социал-демократы остаются главной политической силой. Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) на выборах в Европарламент, по предварительным данным, набрала больше голосов, чем другие партии. За нее отдали голоса 33 процента избирателей. Таким образом, она повторила свой успех, достигнутый на парламентских выборах 28 апреля, который открыл ей дорогу к формированию правительства. Однако абсолютного большинства, как и на апрельских выборах, партия не получила.

Консерваторы из правоцентристской Народной партии (НП) набрали 20,1 процента, либералы из партии "Граждане" - 12,2 процента , левые популисты из партии "Подемос" ("Мы можем") - 10,1 процента, крайне правая партия Vox "Голос" - 6 процентов.

Таким образом, "надежда социалистов на то, что убедительная победа упрочит их позиции и они смогут в июне наконец сформировать однопартийное правительство Испании, не сбылась", считает профессор политологии Мадридского университета Франсиско Варела. В беседе с DW он высказал мнение, что создавшаяся ситуация на руку популистам из партии "Подемос" , занявших на последних выборах 4-е место. Они требуют от социалистов министерские портфели в обмен на парламентскую поддержку, необходимую для формирования правительства. А ведь ИСРП рассчитывала, в случае избирательного триумфа, "расплатиться" с популистами лишь должностями в администрации регионов.

Между тем социалисты понимают, что их альянс с "Подемос" может оказаться непрочным, продолжил собеседник DW. По его словам, между двумя партиями "слишком много разногласий". К примеру, популисты, не признающие рыночную экономику и западную демократию в целом, требуют отменить установленные Евросоюзом рамки бюджетного дефицита, чтобы увеличить социальные выплаты. Они же возражают против уплаты Испанией огромного финансового долга партнерам по ЕС. Настоятельно требует "Подемос" и открытия европейских границ для иммигрантов из Африки.

Ну а ИСРП является последовательной сторонницей правил Евросоюза и она, как считает Варела, "не уступит этим и другим экстравагантным требованиям популистов". Таким образом, левый альянс может очень быстро распасться.

На непрочность поддержки социалистов популистами рассчитывают и правые консервативно-либеральные силы. Речь идет о занявшей по числу полученных голосов второе место Народной партии, а также партиях "Граждане" (3 место) и "Голос" (5 место). На выборах каждая из них в отдельности особых успехов не добилась, но если теперь им удастся договориться, то они "вполне смогут получить власть во многих регионах", полагает политолог. Ведь по совокупности полученных голосов они почти не уступают возможному альянсу ИСРП и "Подемос".

Ну, а лидер НП Пабло Касадо, считающий себя главой всех правых, прямо заявляет, что рано или поздно возглавит, с опорой на "Граждан" и "Голос", центральное правительство, поскольку левые не смогут удержаться у власти. При этом он признает, что достичь единства правых тоже не просто.

Бесспорным бенефициаром выборов стал разве что бывший заместитель главы каталонской администрации Ориол Жункерас. Он избран в Европарламент голосами сторонников каталонской независимости. С осени 2017 года Жункерас находится в предварительном заключении, а с февраля 2019 года - под судом - по обвинению в мятеже с целью отделения Каталонии от Испании. Депутатский мандат освободит его от суда и тюрьмы, отметила в беседе с DW член мадридской коллегии адвокатов Пилар Бальестерос.

Избран евродепутатом и бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон. Он также обвиняется в мятеже, однако, под судом не находится, поскольку скрывается от правосудия за пределами Испании. Как утверждает юрист, статус беглеца не позволит Пучдемону занять депутатское кресло и избежать судебного преследования.