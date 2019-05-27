Последнее обновление: 27.05.2019 17:58

Канцлер Австрии Курц и его кабинет не выдержали вотум недоверия

Парламент Австрии выразил недоверие действующему федеральному канцлеру Себастьяну Курцу и его правительству. Голосование состоялось на экстренном заседании Национального совета в Вене в понедельник, 27 мая.

Его инициировала Социал-демократическая партия Австрии (СПА), депутаты которой имеют 52 мандата в 183-местном парламенте. Ранее о готовности выразить недоверие канцлеру заявил председатель Австрийской партии свободы (АПС) Норберт Хофер, которой принадлежит 51 мандат.

До недавних пор АПС входила в правящую коалицию с возглавляемой Курцем Австрийской народной партией (АНП), имеющей 62 мандата. Курц разорвал коалиционное соглашение с правопопулистской АПС после публикации 17 мая немецкими изданиями Spiegel и Süddeutsche Zeitzung видеозаписи со встречи бывшего вице-премьера Австрии и экс-главы АПС Хайнца-Кристиана Штрахе с некой предполагаемой богатой россиянкой, которая предлагает деньги и поддержку на выборах в обмен на ответные услуги. Видео было снято на Ибице в июле 2017 года - незадолго до последних парламентских выборов в Австрии в октябре.

Все министры от АПС ушли в отставку. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен после переговоров с Курцем выступил за проведение досрочных выборов в сентябре. По данным экзитполов, на выборах в Европарламент АНП заняла первое место и набрала 34,5 процентов голосов. На втором месте Социал-демократическая партия Австрии, АПС - лишь на третьем месте с 17,5 процента голосов.

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