Министр нефти Кувейта ждет баланса на рынке к концу 2019 года

Равновесие на рынке нефти, как ожидается, наступит к концу 2019 года, поскольку мировые запасы сокращаются, а спрос остается высоким, однако работа ОПЕК еще не завершена, сообщил Рейтер министр нефти Кувейта Халид Аль-Фадхил.

Неопределенность вокруг роста спроса на нефть сохраняется из-за опасений по поводу влияния на мировую экономику торгового спора между США и Китаем, в то время как добыча сланцевой нефти в США продолжает расти, сказал министр в понедельник.

Эта неопределенность усложняет задачу для ОПЕК и ее союзников, которая заключается в разработке четкого плана добычи нефти на вторую половину года. Аль-Фадхил сказал, что пока слишком рано говорить о том, продлят ли производители нефти сокращение добычи после июня.

“Сегодня на рынке наблюдается сильная тревога, в основном связанная с опасениями о добыче. К примеру, влияние недавнего решения властей США отменить исключения (из-под санкций) для ведущих покупателей иранской нефти пока не проявилось”, - сказал он.

В качестве причин, из-за которых перспективы мирового спроса и предложения остаются неясными, он также назвал возможность введения новых санкций США в отношении Венесуэлы, политическую напряженность в Ливии, рост добычи сланцевой нефти в США и торговый спор между Вашингтоном и Пекином.

Выполнение производителями нефти условий глобального соглашения о снижении добычи в апреле составило 168%.

“Но у нас еще есть над чем работать. Я полагаю, что баланс на рынке наступит во второй половине 2019 года, ближе к концу года”, - сказал Аль-Фадхил.

Сезонный рост спроса на нефть, как ожидается, будет сильным в ближайшие несколько месяцев, поскольку нефтеперерабатывающие заводы по всему миру будут возобновлять работу после планового ремонта, но в плане спроса все еще существует неопределенность, сказал министр.

Доля ОПЕК в согласованных сокращениях составляет 800.000 баррелей в сутки, но фактическое снижение добычи больше из-за падения производства в Иране и Венесуэле. Обе страны находятся под санкциями США и освобождены от соблюдения пакта ОПЕК+.

Президент США Дональд Трамп призвал ОПЕК и де-факто лидера группы Саудовскую Аравию увеличить добычу и снизить цены на нефть.

В ответ на вопрос о том, возможно ли увеличение добычи во второй половине года, Аль-Фадхил сказал: “Рассматриваются все варианты. Такой сценарий не исключен”.

Соглашение о долгосрочном сотрудничестве между ОПЕК, Россией и другими производителями, не входящими в организацию, будет на повестке дня встречи ОПЕК+ в июне, добавил министр.