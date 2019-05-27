Медведев посоветовал странам ЕАЭС работать над развитием 5G

Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо думать о том, чтобы развивать связь пятого поколения (5G), считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

На встрече премьер-министра с вице-премьерами зампред кабмина РФ Максим Акимов заявил, что Россия интенсифицировала работу по поэтапной отмене роуминга внутри ЕАЭС.

"Действительно, нужно выходить на единые стандарты оказания услуг, включая отмену внутрисетевого роуминга, как, собственно, и готовиться к переходу на внедрение связи пятого поколения. Это очень большой, дорогостоящий, серьезный проект, но готовиться к нему нужно", - сказал Медведев.

Он напомнил, что Россия уже приступила к такого рода работе.

"Но с учетом того, что мы создаем единое экономическое пространство, - оно создано фактически, мы его просто раздвигаем, что называется, - нужно думать и о том, чтобы связь 5G в конечном счете заработала и в формате Евразийского союза", - добавил он.

Согласно программе "Цифровая экономика", устойчивое покрытие сети связи 5G должно быть обеспечено к 2024 году во всех крупных городах России с населением от 1 миллиона человек. В настоящий момент модель развития сетей 5G не определена. Операторы считают наиболее привлекательным для 5G диапазон 3,4-3,8 ГГц, однако он занят другими пользователями, в основном, военными и спецслужбами, и требует высвобождения.

Частотного ресурса не хватит на всех операторов, и Минкомсвязь призывала их объединиться в консорциум, но не все игроки к этому готовы. В апреле газета "Ведомости" сообщила, что президент РФ Владимир Путин поручил Совету безопасности проработать вопрос об использовании для сетей пятого поколения частот военных в диапазоне 3,4–3,8 ГГц.