В Польше на выборах в Европарламент лидируют правящие консерваторы

В Польше на выборах в Европарламент, согласно предварительным официальным результатам, лидирует правящая правоконсервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (PiS).

Как сообщил польский избирком после подсчета более 99 процентов голосов в понедельник, 27 мая, правоконсерваторов поддержали 45,56 процента избирателей.

В свою очередь оппозиционное проевропейское объединение "Европейская коалиция", согласно данным избиркома, получило 38,3 процента голосов. В него входят партии "Гражданская платформа", "Современная Польша", "Союз демократических левых сил", а также Польская крестьянская партия и "зеленые". Преодолеть 5-процентный барьер удалось и либерально-демократической партии "Весна".

По итогам выборов польские депутаты получат 52 мандата в 751-местном Европарламенте. Не менее 24 из них достанутся PiS. Голосование проходило, как и во многих других странах, при рекордно высокой явке, превысившей 45%. Выборы в парламент ЕС стали в Польше проверкой доверия к правящей партии в преддверии осенних национальных парламентских выборов.