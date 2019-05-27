Торговая война может затронуть не все быстрорастущие акции

Эскалация торговой войны между США и Китаем привела к подъему высокодивидендных секторов, таких как сектор коммунальных услуг, но, по словам стратегов, инвесторам не стоит полностью уходить в безопасные активы, так как на рынке есть достаточно быстрорастущих бумаг, несколько изолированных от Китая.

Некоторые инвесторы начали искать защиты в американских быстрорастущих акциях, среди которых - бумаги производителей программного обеспечения, поставщиков онлайн-рекламы, фирм аэрокосмической отрасли и рекрутинговых компаний, после того как 5 мая президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что переговоры Вашингтона и Пекина столкнулись с трудностями.

В то время как перспектива затянувшейся торговой войны потрясла рынок, инвесторы также пытаются защитить себя от риска упустить выгоду в случае, если США и Китай неожиданно достигнут соглашения.

В целом инвесторы усиливают оборону. В то время как S&P упал примерно на 4% с того момента, как Трамп объявил о намерении повысить тарифы на китайские товары в начале мая, индекс коммунальных услуг - низкорастущий сектор с надежно высокими дивидендами - поднялся более чем на 2%.

Но инвесторы, жаждущие роста, ищут более гибкие компании с небольшой долей рисков, связанных с зарубежными продажами или китайским импортом, даже в пострадавшем технологическом секторе, недавнее падение которого возглавили акции полупроводниковых компаний.

По словам Дэниэля Моргана, портфельного менеджера Synovus Trust в Атланте, интернет-реклама и облачное программное обеспечение - два сегмента техсектора, которые не подвергнутся прямому влиянию пошлин.