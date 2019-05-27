Основатель Huawei попросил не вводить ответные меры против Apple

Основатель и исполнительный директор Huawei Technologies Жэнь Чжэнфей заявил, что считает неправильными санкции КНР в отношении компании Apple.

На вопрос корреспондента Bloomberg по поводу возможных санкций против Apple в ответ на запрет Huawei в США, Чжэнфей сообщил, что считает неправильными ограничительные меры со стороны китайского правительства в адрес производителей iPhone.

«Ограничений со стороны КНР не будет. Но, если вдруг это произойдет, я буду первым, кто выступит против», - пообещал Чжэнфей.

Бизнесмен признал, что санкции со стороны президента США Дональда Трампа помешают компании, однако Huawei при этом найдет способы сохранить лидерство на рынке смартфонов и 5G.

В середине мая Министерство торговли США поместило Huawei в черный список, объяснив это тем, что китайская компания якобы замешана в деятельности, которая идет вразрез с нацбезопасностью и внешней политикой страны.

Такое решение американский Минторг принял после того, как Трамп ввел в США режим чрезвычайной ситуации для защиты сетей связи. Соответствующий указ, поясняла газета The Washington Post, содержит пункт о возможности блокировать транзакции между американскими и иностранными компаниями.

Спустя несколько дней Huawei разрешили временно возобновить свою деятельность в США. Министерство торговли выдало компании лицензию на 90 дней, что позволит ей поддерживать существующие сети и обновлять программное обеспечение для гаджетов.