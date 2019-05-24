Uber запустит подводное такси в Австралии

Сервис такси Uber и австралийская туристическая группа Tourism Queensland запустят в понедельник, 27 мая, первую в мире подводную лодку на Большом барьерном рифе в Австралии.

"Компания Queensland в партнерстве с компанией Uber сегодня объявила о запуске сервиса scUber - первой в мире подводной лодки на Большом барьерном рифе - в понедельник, 27 мая", - говорится в сообщении Uber.

Сьюзан Андерсон, региональный менеджер Uber в Австралии и Новой Зеландии заявил, что их сервис такси стремится использовать мощь технологий на благо человечества.

"Мы гордимся тем, что сотрудничаем с Queensland, чтобы помочь открыть (людям - ред.) риф мира с запуском scUber", - добавил он.

Отмечается, что исследования, проведенные среди потребителей в 2018 году, обнаружили, что изучение Большого барьерного рифа на подводной лодке - "это наиболее желанное будущее путешествие".

Стоимость поездки для двух составит 3 тысячи долларов. Цена будет включать поездку на вертолете на остров Херон или на понтон Quicksilver Cruises у побережья Порт-Дугласа, час езды на подводной лодке и трансфер обратно.