США обвиняют основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в шпионаже

Министерство юстиции США в четверг предъявило основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу 17 новых обвинений, заявив, что он незаконно опубликовал имена секретных источников, вступил в сговор с Челси Мэннинг, бывшим аналитиком разведывательной службы США, и оказал ей содействие в получении доступа к закрытой информации.

Первоначально Ассанжу было предъявлено обвинение в сговоре с Мэннинг с целью получения доступа к правительственному компьютеру, чтобы организовать утечку сотен тысяч документов на сайте WikiLeaks в 2010 году о войнах США в Афганистане и Ираке.

На данный момент Ассанжу предъявлено в общей сложности 18 уголовных обвинений, и в случае признания его вины, ему могут грозить десятки лет тюремного заключения.

В настоящее время Ассанж сопротивляется экстрадиции в США, после того как Эквадор в апреле лишил его убежища в своем посольстве в Лондоне, где он пробыл семь лет. В тот день, 11 апреля, Ассанж был арестован британской полицией на выходе из посольства Эквадора.

Основатель Wikileaks отбывает 50 недель заключения в лондонской тюрьме за неуплату залога в 2012 году, когда он бежал в эквадорское посольство.

Недавно Швеция направила британским властям новый запрос об экстрадиции Ассанжа по делу об изнасиловании.

Решение о том, какая страна будет привлекать основателя WikiLeaks к ответственности в судебном порядке теперь находится в руках министра внутренних дел Великобритании Саджида Джавида.