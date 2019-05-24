Выборы в Европарламент: экзитполлы в Нидерландах опровергли прогнозы

Неожиданные результаты принесли выборы в Европарламент, прошедшие в четверг, 23 мая в Нидерландах.

По данным экзитполлов, которые, как правило, незначительно отличаются от результатов, на первом месте оказалась социал-демократическая Партия труда, набравшая 18,4% голосов избирателей. Один из ее ведущих функционеров Франс Тиммерманс стал кандидатом европейских социал-демократов на пост председателя Еврокомиссии.

Число избирателей, отдавших голос за Партию труда практически удвоилось по сравнению с 2014 годом. Теперь она увеличит свое представительство в Европарламенте до пяти человек, получив на два места больше, чем имела до того. Социологи, проводившие опросы до выборов, предполагали, что партия наберет лишь 13 процентов голосов и займет третье место.

Один из лидеров голосования, согласно экзитполлам, - правящая консервативно-либеральная Народная партия за свободу и демократию, набрала 14 процентов, вместо ожидаемых 15. Она может рассчитывать на четыре места в главном законодательном органе Евросоюза (на одно больше по сравнению с 2014 годом).

Согласно данным, полученным в ходе опросов у избирательных участков, четыре места, то есть на одно меньше по сравнению с 2014 годом, получил "Христианско-демократический призыв".

Евроскептики из "Форума за демократию", получили, по данным социологического института Ipsos, 11,2 процента голосов избирателей и три депутатских мандата. Считалось, что они могут набрать 15 процентов. На прошлых выборов в Европарамент "Форум" не участвовал.

Главным проигравшим оказалась крайне правая Партия свободы Герта Вилдерса, которая потеряла три из четырех мест в Европарламенте.

В общей сложности у Нидерландов 26 из 751 места в Европейском парламенте.

Явка избирателей составила 41,2 процента, что несколько выше по сравнению с 2014 годом (37,3 процента).

Результаты выборов в Европарламент станут известны в понедельник

Одновременно с Нидерландами выборы в Европарламент в четверг проходили в Великобритании. В остальных странах ЕС голосование запланировано в период с 24 по 26 мая.

Последние избирательные участки закроются в Италии в воскресенье в 23.00 по местному времени (00.00 мск), после этого европейские страны получат право публиковать результаты голосования. Однако в Нидерландах большинство муниципалитетов по религиозным причинам в воскресенье не работают, поэтому полные официальные результаты выборов появятся только в понедельник.