Saudi Aramco договорилась о поставках сжиженного газа из США

Переговоры о вхождении Saudi Aramco в СПГ-проект НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2» прекращены, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к разным сторонам сделки.

«Сделки больше нет, потому что НОВАТЭК отдал ее [долю] Китаю», - сказал собеседник газеты. Другой источник добавил, что саудовскую компанию не устроили предлагаемые условия сделки, а также беспокоили санкционные риски.

Источник РБК, близкий к одной из сторон cделки, подтвердил, что переговоры с Saudi Aramco больше не ведутся. Главный претендент на оставшиеся 10%, по его словам, — японские инвесторы.

«НОВАТЭК не комментирует ход конкретных переговоров. Как мы говорили ранее, мы ведем обсуждения с потенциальными партнерами, которые завершатся в первом полугодии 2019 года», — заявили РБК в компании.

Накануне стало известно, что Saudi Aramco договорилась с американской Sempra Energy о поставках СПГ и получит долю в проекте развития терминала Port Arthur в штате Техас.

В конце апреля НОВАТЭК договорился о вхождении в проект сразу с двумя компаниями из Китая — Китайской национальной компанией по разведке и разработке нефти и газа (CNODC) и Китайской национальной шельфовой нефтяной корпорацией (CNOOC). Каждая компания получит по 10%. Весной НОВАТЭК закрыл сделку о вхождении в «Арктик СПГ-2» французской Total.

О сделанном Saudi Aramco предложении стать инвестором «Арктик СПГ-2» министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Халид аль-Фалих сообщил в феврале 2018 года. Тогда он говорил, что проект станет частью газовой стратегии компании. Осенью глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев указывал, что аль-Фалих заявил о готовности инвестировать в «Арктик СПГ-2» около $5 млрд. Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон указывал, что компания готова рассмотреть продажу Саудовской Аравии до 30% в проекте.