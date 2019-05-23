Пентагон может направить 5 тысяч военных на Ближний Восток

Министерство обороны США рассматривает просьбу Центрального командования направить еще около 5.000 военных на Ближний Восток на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном, сообщили агентству Reuters в среду два американских чиновника на условиях анонимности.

Комментарии чиновников Тегерана и Вашингтона стали носить более жесткий характер после того, как президент США Дональд Трамп попытался свести на нет экспорт иранской нефти и усилить военное присутствие США в Персидском заливе в ответ на то, что он назвал иранской угрозой.

Источники сказали, что запрос поступил от Центрального командования ВС США, но добавили, что пока непонятно, одобрит ли его Пентагон.

Минобороны США отказалось от комментариев.

Ранее американские военные ускорили развертывание авианосной ударной группы на Ближнем Востоке, а в начале этого месяца направили в регион дополнительные бомбардировщики и ЗРК Patriot в ответ на то, что Вашингтон назвал тревожными сигналами о возможной подготовке нападения со стороны Ирана.