Последнее обновление: 23.05.2019 15:09

Словацкая Transpetrol возобновила прокачку чистой нефти по "Дружбе"

Оператор словацкого участка трубопровода "Дружба" Transpetrol в среду вечером возобновил прокачку чистой российской нефти, сообщили в компании.

"Мы можем подтвердить, что компания Transpetrol возобновила подачу нефти на НПЗ Slovnaft и другим клиентам вчера вечером. Это означает, что нефть стандартного качества уже находится на территории Словакии", - сообщила компания.

В среду в Минэнерго РФ сообщили, что чистая нефть по нефтепроводу "Дружба" движется в сторону Венгрии и Словакии, а ее поэтапное поступление ожидается в течение недели.

На сегодня в соответствии с дорожной картой, которую выработали 26 апреля и уточнили 14 мая Россия, Беларусь, Украина и Польша совместно с представителями венгерской и словацкой сторон, восстановлена поставка кондиционной нефти в направлении порта Усть-Луга и на белорусские НПЗ, отметили в ведомстве.

Проблема с качеством нефти в магистральном нефтепроводе "Дружба" возникла в апреле, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Поставки через нее идут как на НПЗ Белоруссии, так и транзитом через ее территорию. Качественная нефть из России 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу.

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