Последнее обновление: 23.05.2019 15:09

Россия завершает выполнение контракта на поставку авиабомб в Беларусь

Российский концерн "Техмаш" (входит в Ростех) почти завершил поставки авиационных бомб в Беларусь. Об этом заявил заместитель генерального директора концерна Александр Кочкин.

"Мы уже практически выполнили контракт по линии "Базальта" по поставкам авиационных средств поражения (бомб). Других серьезных контрактов у нас с белорусской стороной нет", - сказал Кочкин.

По его словам, в сфере военно-технического сотрудничества у концерна, да и в целом у большинства предприятий Ростеха с Беларусью идет взаимовыгодное сотрудничество. "У Техмаша, например, наиболее динамичная работа ведется в области реактивных систем залпового огня по линии "Сплава". На сегодня Беларусь способна разрабатывать и производить все вооружение, поэтому мы взаимодействуем в области перспективных образцов", - сказал Александр Кочкин.

Он добавил, что Беларусь сегодня модернизирует 82-мм авиационную неуправляемую ракету.

"В этой области мы тоже можем оказать нашим партнерам содействие, так как у нас есть такой опыт. Наша сильная сторона – это высокоэнергетические материалы: ракетное топливо, порох и так далее. В этом мы можем быть полезны белорусской стороне, будем искать точки соприкосновения", - пояснил Кочкин.

АО "НПО "Базальт" (входит в Техмаш) является головной и единственной в Российской Федерации и странах СНГ организацией, обеспечивающей полный цикл проектирования, изготовления и утилизации авиационных бомбовых средств поражения.

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