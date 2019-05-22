США подозревают Сирию в применении химического оружия

Соединенные Штаты видят признаки возможного применения сирийским правительством химического оружия, в том числе во время предполагаемой атаки с использованием хлора на северо-западе страны в воскресенье, сообщил Госдепартамент во вторник, добавив, что если информация будет подтверждена, Вашингтон и его союзники “быстро” отреагируют.

“К сожалению, мы видим признаки нового применения химического оружия режимом (президента Сирии Башара) Асада, в том числе во время предполагаемой атаки с использованием хлора в северо-западной Сирии утром 19 мая”, - говорится в заявлении представителя Госдепартамента Морган Ортагус.

“Мы всё ещё собираем информацию об этом происшествии, но мы повторяем наше предупреждение, что, если режим Асада применит химическое оружие, Соединенные Штаты и наши союзники ответят быстро и соответствующим образом”.

По словам Ортагус, предполагаемое нападение было частью ожесточенной военной кампании, нарушающей режим прекращения огня в регионе Идлиб.