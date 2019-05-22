Последнее обновление: 22.05.2019 13:24

Юнкер призвал европейцев "повернуться спиной" к правым радикалам

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в преддверии выборов в Европарламент 23-26 мая призвал европейцев "повернуться спиной" к правым радикалам.

Проводимые в странах ЕС опросы показывают, что среди европейцев уровень доверия к сообществу и его институтам значительно снизился. Одновременно резко усилилась активность политических сил, выступающих с националистических и антиглобалистских позиций.

"Это день (выборов), который можно использовать, чтобы повернуться спиной к опасности, исходящей справа", - приводит в среду слова Юнкера европейское издание газеты Politico.

Ранее Юнкер рассказал, какие партии могут называться подлинно народными. По мнению главы исполнительной коллегии ЕС, "вы являетесь народной партией, если получаете 30% голосов избирателей, ниже этого, вы – просто партия".

По мнению наблюдателей, тем самым Юнкер хотел убедить избирателей голосовать за ведущую политическую силу в ЕС – Европейскую народную партию, которую он сам представляет.

ЕП является единственным выборным институтом ЕС. Около 430 миллионам граждан объединенной Европы, включая выходящую из ЕС Великобританию, предстоит избрать 751 депутата ЕП.

blog comments powered by Disqus
<Апрель 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Май 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Политика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование