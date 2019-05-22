Зеленский назначил внеочередные выборы в Верховную раду на 21 июля

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно прекратил полномочия Верховной рады и назначил внеочередные выбора парламента на 21 июля. Об этом говорится в его указе, опубликованном во вторник.

Кабинету министров поручено обеспечить финансирование внеочередных выборов.Документ вступает в силу со дня его опубликования. Советник президента по юридическим вопросам Андрей Богдан заявил, что на новые выборы намерены идти все фракции Рады.

В ходе состоявшихся в этот же день консультаций Владимира Зеленского с лидерами фракций парламента и его руководством по поводу досрочного прекращения полномочий Рады президент пояснил, что главным аргументом для этого шага стало "низкое доверие граждан" к парламенту, равное 4%, а юридическим основанием послужило то, что с 2016 года у правящей коалиции не было достаточного числа мандатов.

На встрече обсуждался также созыв внеочередного заседания Рады для принятия изменений в избирательное законодательство, сообщается на сайте президента. Речь идет, в частности, об отмене мажоритарной системы и снижении проходного барьера до 3%.

О решении Зеленского распустить Раду стало известно еще 18 мая, когда украинские СМИ опубликовали проект соответствующего указа. В проекте указа констатировалось, что президент Украины имеет право распустить Раду на том основании, что после выхода из парламентской коалиции партий "Батькивщина" и "Самопомощь" 19 февраля 2016 года в двух оставшихся фракциях ("Блоке Петра Порошенко" и "Народном фронте") числится менее 226 депутатов, то есть меньше половины конституционного состава парламента.