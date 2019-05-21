Все фракции Рады согласились идти на досрочные выборы

Все фракции Верховной рады Украины на встрече с президентом Владимиром Зеленским согласились идти на досрочные выборы, заявил во вторник советник президента Андрей Богдан.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский провел консультации глав фракций по вопросу роспуска Верховной рады.

"Были споры о конституционности, законности, возможности обжаловать такой указ. Однако все фракции парламента выразили желание идти на выборы", - заявил Богдан журналистам, трансляция велась на телеканале "112. Украина".

Также он отметил, что у Зеленского приемлемой датой проведения досрочных выборов считают 21 июля.

Зеленский в ходе торжественного заседания Верховной рады в понедельник принес присягу украинскому народу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность президента. Зеленский призвал парламент отменить депутатскую неприкосновенность, принять новый избирательный кодекс и закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Кроме того, в ходе инаугурации Зеленский заявил, что распускает Раду. По его словам, у депутатов есть два месяца для принятия важных решений.