Последнее обновление: 21.05.2019 14:28

"Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти по "Дружбе" в Евросоюз

"Укртранснафта" восстановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" в страны Евросоюза, сообщила пресс-служба украинской компании.

Накануне поставки были приостановлены после сообщений венгерской MOL о технических проблемах с их стороны. Сегодня на приемо-сдаточном участке "Фенешлитке" сообщили, что готовы принимать сырье.

"Двадцать первого мая в 10:46 "Укртранснафта" возобновила прием российской нефти на ЛПДС "Мозырь" (Республика Беларусь) для дальнейшей ее транспортировки в направлении европейских потребителей", — говорится в релизе, опубликованном в Facebook.

В апреле ряд стран приостанавливал транзит российской нефти по "Дружбе" из-за проблем с качеством продукции. В "Транснефти" выяснили, что сырье загрязняли умышленно, возбуждено уголовное дело, прошли первые задержания.

В мае прокачку начали восстанавливать. "Укртранснафта" возобновила ее в 00:00 в понедельник.

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