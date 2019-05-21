Последнее обновление: 21.05.2019 14:28

Совбез ООН заблокировал идею РФ обсудить украинский закон о языке

Большинство членов Совета безопасности ООН в понедельник, 20 мая, заблокировали предложение России обсудить принятый в Украине закон о государственном языке.

Против инициативы России выступили шесть стран: Германия, Франция, США, Великобритания, Бельгия и Польша. За, кроме самой РФ, - Китай, ЮАР, Доминиканская республика и Экваториальная Гвинея, еще четыре страны от участия в голосовании воздержались.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" Верховная рада Украины приняла 15 мая, после чего его подписал предыдущий президент Петр Порошенко. Новый закон приравнивает попытки введения в Украине официального многоязычия к свержению конституционного строя. Публичное унижение или пренебрежение украинским языком приравнивается к надругательству над государственными символами Украины.

Согласно этому закону, госслужащие будут проходить сертификацию уровня владения украинским языком. Определенный уровень языка будет необходим для получения украинского гражданства. Языком образовательного процесса будет украинский, но государство гарантирует право представителей нацменьшинств изучать в детских садах и начальной школе соответствующие языки. При этом в законе указывается, что его действие не распространяется на сферу частного общения и отправления религиозных обрядов.

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