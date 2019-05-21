Ford сократит около 10% штатных сотрудников по всему миру

Американский автоконцерн Ford Motor Co сообщил в понедельник, что к концу августа сократит около 10% штатных сотрудников, или примерно 7.000 человек, по всему миру в рамках масштабной реструктуризации, что позволит автопроизводителю экономить $600 миллионов ежегодно.

Глава Ford Джим Хакетт в письме сотрудникам сообщил, что сокращения включают в себя как и увольнения, так и уход по собственному желанию, а представитель компании добавил, что компания пока не будет нанимать новых работников.

Под сокращения подпадает около 2.300 человек в Соединенных Штатах.

Хакетт сообщил, что реструктуризация затронет 20% топ-менеджеров и приведет к снижению бюрократии и повышению скорости принятия решений.