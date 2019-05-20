Западные покупатели заморозили платежи за грязный Urals

Нефтяные гиганты Total и Eni сообщили российским контрагентам о заморозке платежей за апрельские поставки загрязненной хлорорганикой нефти Urals, транспортируемой по нефтепроводу “Дружба”, сообщили три источника в отрасли.

По их словам, что французская и итальянская компании проинформировали крупных российских продавцов, в числе которых Роснефть и Сургутнефтегаз, что они готовы заплатить за “испорченную” нефть только после того, как будет определен размер ущерба.

“Строго говоря, это не нефть, и никто в России не способен четко объяснить, кто кому будет компенсировать (убытки) и когда это произойдет”, - сообщил источник в торговых кругах.

Total, Eni, Роснефть и Сургутнефтегаз не ответили на запросы о комментарии.

“Это, вероятно, самый большой перебой поставок российской нефти за всю историю. Прокачка нефти по ‘Дружбе’ не прекращалась во время событий Пражской весны в 1969 году и в 1991 году, когда разваливался Советский Союз”, - добавил другой источник.

Прошло около четырех недель с момента, когда Белоруссия сообщила европейским нефтепереработчикам и операторам трубопроводов, что нефть, поступающая в их направлении по трубопроводу “Дружба, сильно заражена органическим хлоридом.

Экспорт Urals в Европу по “Дружбе” был остановлен, что привело к скачку мировых цен на сырье до уровня выше $75 за баррель и подорвало репутацию России как надежного поставщика энергоносителей в период роста конкуренции с американскими и ближневосточными производителями.

РФ заявляла, что нефть в системе трубопроводов Транснефти была загрязнена умышленно независимым производителем. По словам представителей Белнефтехима, очистка системы нефтепроводов “Дружбы” займёт месяцы.

Органические хлориды, которые попали в Urals, при переработке могут нанести серьёзный ущерб оборудованию НПЗ.

Счета за миллионы баррелей загрязненной российской нефти, которая на недели застряла в трубопроводах из Белоруссии в Германию, должны были быть оплачены 15 мая.

Источники в западных компаниях-покупателях говорят, что четко обозначили, что заплатят на поставки нефти только после того, как все стороны оценят и согласуют претензии и компенсации. Они также сообщили, что будут осуществлять платежи за чистую нефть, когда поставки будут возобновлены.

КТО ЗАПЛАТИТ?

Нефть по остановленной северной ветке нефтепровода “Дружба” предназначалась немецкому НПЗ Leuna, принадлежащему Total, и Schwedt, собственники которого - Роснефть, Eni и Shell. По этому же маршруту Urals поступает на переработку на польские НПЗ PKN Orlen и Grupa Lotos.

“До настоящего времени ни одна нефтяная компания не взяла на себя ответственность по оплате ущерба, вызванного снижением мощностей, которое в том числе затрагивает НПЗ Schwedt, в котором Eni принадлежит 8 процентов”, - сообщила Eni на прошлой неделе.

Белоруссия оценила объем загрязненной нефти в 9 миллионов баррелей, которая в нормальных условиях стоила бы около $500 миллионов при текущих уровнях мировых цен.

Для возобновления работы трубопровода “Дружба” зараженная нефть должна быть удалена из системы и складирована для последующего подмешивания к чистому сырью в пропорции, которая в ряде случаев может доходить до 1 к 30, что позволит снизить содержание органического хлора до безопасного уровня.

Трейдеры оценивают затраты на эти операции во всей системе “Дружба” в десятки миллионов долларов.

Тем временем вопрос о том, кто должен оплатить за зараженную нефть, остается открытым.

На пошлой неделе западные покупатели предложили российским производителям предоставить гарантии в форме банковских депозитов, подтверждающих их участие в затратах на очистку сырья, рассказали несколько источников в торговых кругах. Однако, по их данным, решение пока не найдено.

При этом производители нефти уже заплатили в российский бюджет налоги, такие как НДПИ, и вывозные пошлины за апрельские поставки по “Дружбе”, что оказывает на них дополнительное давление в вопросе о получении денег от покупателей.

“У нас четкая позиция: западные компании должны заплатить, а потом заявлять претензии по убыткам, которые мы можем рассмотреть позже”, - сказал источник в торговом блоке крупного российского производителя.

Тот факт, что большая часть контрактов на поставки нефти по “Дружбе” регулируется российским законодательством, оставляет вопросы урегулирования убытков открытыми для интерпретации, считают трейдеры.