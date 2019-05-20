Последнее обновление: 20.05.2019 16:05

Западные покупатели заморозили платежи за грязный Urals

Нефтяные гиганты Total и Eni сообщили российским контрагентам о заморозке платежей за апрельские поставки загрязненной хлорорганикой нефти Urals, транспортируемой по нефтепроводу “Дружба”, сообщили три источника в отрасли.

По их словам, что французская и итальянская компании проинформировали крупных российских продавцов, в числе которых Роснефть и Сургутнефтегаз, что они готовы заплатить за “испорченную” нефть только после того, как будет определен размер ущерба.

“Строго говоря, это не нефть, и никто в России не способен четко объяснить, кто кому будет компенсировать (убытки) и когда это произойдет”, - сообщил источник в торговых кругах.

Total, Eni, Роснефть и Сургутнефтегаз не ответили на запросы о комментарии.

“Это, вероятно, самый большой перебой поставок российской нефти за всю историю. Прокачка нефти по ‘Дружбе’ не прекращалась во время событий Пражской весны в 1969 году и в 1991 году, когда разваливался Советский Союз”, - добавил другой источник.

Прошло около четырех недель с момента, когда Белоруссия сообщила европейским нефтепереработчикам и операторам трубопроводов, что нефть, поступающая в их направлении по трубопроводу “Дружба, сильно заражена органическим хлоридом.

Экспорт Urals в Европу по “Дружбе” был остановлен, что привело к скачку мировых цен на сырье до уровня выше $75 за баррель и подорвало репутацию России как надежного поставщика энергоносителей в период роста конкуренции с американскими и ближневосточными производителями.

РФ заявляла, что нефть в системе трубопроводов Транснефти была загрязнена умышленно независимым производителем. По словам представителей Белнефтехима, очистка системы нефтепроводов “Дружбы” займёт месяцы.

Органические хлориды, которые попали в Urals, при переработке могут нанести серьёзный ущерб оборудованию НПЗ.

Счета за миллионы баррелей загрязненной российской нефти, которая на недели застряла в трубопроводах из Белоруссии в Германию, должны были быть оплачены 15 мая.

Источники в западных компаниях-покупателях говорят, что четко обозначили, что заплатят на поставки нефти только после того, как все стороны оценят и согласуют претензии и компенсации. Они также сообщили, что будут осуществлять платежи за чистую нефть, когда поставки будут возобновлены.

КТО ЗАПЛАТИТ?

Нефть по остановленной северной ветке нефтепровода “Дружба” предназначалась немецкому НПЗ Leuna, принадлежащему Total, и Schwedt, собственники которого - Роснефть, Eni и Shell. По этому же маршруту Urals поступает на переработку на польские НПЗ PKN Orlen и Grupa Lotos.

“До настоящего времени ни одна нефтяная компания не взяла на себя ответственность по оплате ущерба, вызванного снижением мощностей, которое в том числе затрагивает НПЗ Schwedt, в котором Eni принадлежит 8 процентов”, - сообщила Eni на прошлой неделе.

Белоруссия оценила объем загрязненной нефти в 9 миллионов баррелей, которая в нормальных условиях стоила бы около $500 миллионов при текущих уровнях мировых цен.

Для возобновления работы трубопровода “Дружба” зараженная нефть должна быть удалена из системы и складирована для последующего подмешивания к чистому сырью в пропорции, которая в ряде случаев может доходить до 1 к 30, что позволит снизить содержание органического хлора до безопасного уровня.

Трейдеры оценивают затраты на эти операции во всей системе “Дружба” в десятки миллионов долларов.

Тем временем вопрос о том, кто должен оплатить за зараженную нефть, остается открытым.

На пошлой неделе западные покупатели предложили российским производителям предоставить гарантии в форме банковских депозитов, подтверждающих их участие в затратах на очистку сырья, рассказали несколько источников в торговых кругах. Однако, по их данным, решение пока не найдено.

При этом производители нефти уже заплатили в российский бюджет налоги, такие как НДПИ, и вывозные пошлины за апрельские поставки по “Дружбе”, что оказывает на них дополнительное давление в вопросе о получении денег от покупателей.

“У нас четкая позиция: западные компании должны заплатить, а потом заявлять претензии по убыткам, которые мы можем рассмотреть позже”, - сказал источник в торговом блоке крупного российского производителя.

Тот факт, что большая часть контрактов на поставки нефти по “Дружбе” регулируется российским законодательством, оставляет вопросы урегулирования убытков открытыми для интерпретации, считают трейдеры.

blog comments powered by Disqus
<Апрель 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Май 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Россия, СНГ
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование