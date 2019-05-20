Пашинян заявил о необходимости судебной реформы в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен провести в стране судебную реформу.

"Настало время хирургического вмешательства", - заявил Пашинян в понедельник, 20 мая, на совещании с участием военного, судебного и политического руководства республики. Премьер заявил о необходимости подвергнуть всех судей проверке "на соответствие занимаемой должности", пояснив, что "общество должно иметь полную информацию об имуществе, связях судей".

"Если необходимо провести конституционные реформы или общенародный референдум, то мы пойдем и по этому пути, чтобы в конечном итоге иметь независимую и честную судебную систему", - объявил Пашинян.

Ранее 20 мая сторонники Пашиняна по его призыву заблокировали суды в Ереване и других городах страны. Накануне премьер заявил о начале "второго этапа революции". В свою очередь президент Армении Армен Саркисян призвал граждан сохранять спокойствие и соблюдать конституцию и законы. По словам Саркисяна, "демократические процессы необратимы, и ни у кого не должны вызывать сомнения".

18 мая суд общей юрисдикции Еревана освободил из-под ареста Роберта Кочаряна под поручительство действующего и бывшего лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна. Они выплатили залог в размере одного миллиона драмов и гарантировали, что Кочарян не будет избегать следствия и судебных заседаний. Генпрокуратура Армении обжалует это решение.

Процесс против Кочаряна начался 13 мая 2019 года. Часть обвинения связана с делом о беспорядках 1 - 2 марта 2008 года, когда в результате жестких действий властей погибли 10 человек, более 200 получили ранения. Другой эпизод судебного процесса связан с обвинениями в адрес экс-президента в получении взятки в особо крупных размерах.