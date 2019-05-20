Последнее обновление: 20.05.2019 16:05

Новый президент Украины распустил Верховную раду

Новый президент Украины Владимир Зеленский сегодня в ходе инаугурации объявил о роспуске Верховной рады.

"Я распускаю Верховную раду восьмого созыва", - заявил он.

Досрочные выборы в украинский парламент должны состояться летом.

О решении Зеленского распустить Раду стало известно 18 мая, когда украинские СМИ опубликовали проект соответствующего указа. В проекте указа констатировалось, что президент Украины имеет право распустить Раду на том основании, что с 19 февраля 2016 года, после выхода из парламентской коалиции партий "Батькивщина" и "Самопомощь", в двух оставшихся фракциях ("Блоке Петра Порошенко" и "Народном фронте") числится менее 226 депутатов, то есть меньше половины конституционного состава парламента.

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