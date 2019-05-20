Google ограничил доступ Huawei к операционной системе Android

Корпорация Google прерывает сотрудничество с китайской компанией Huawei после того, как Министерство торговли США объявило о намерении внести китайскую компанию в черный список. Это означает, что Huawei не сможет использовать сервисы и программы Google, в том числе магазин приложений Google play и электронную почту Gmail, сообщает Reuter со ссылкой на источники.

У Huawei останется доступ к Android, но только в той версии, которая находится на открытых источниках. Китайская компания лишится доступа к технологиям и программному обеспечению Google, а также не сможет рассчитывать на техническую поддержку. В Google продолжается обсуждение вариантов сотрудничества с Huawei на новых условиях, уточняет агентство.

США подозревают Huawei в шпионаже. Министерство торговли США собирается внести Huawei и 70 ее подразделений в черный список за "деятельность, противоречащую национальной безопасности" страны. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ, который запрещает использование американскими компаниями телекоммуникационного оборудования, изготовленного фирмами, которые представляют угрозу "национальной безопасности, внешней политике и экономике" страны.