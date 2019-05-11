Минск назовет сумму ущерба от загрязнения нефтепровода "Дружба" после ревизии своих заводов

Беларусь назовет сумму ущерба от поступления загрязненной нефти по нефтепроводу "Дружба" после ревизии своих нефтеперерабатывающих заводов. Об этом заявил Александр Лукашенко.

Он отметил, что пока не может назвать точную сумму.

"Она окончательно будет известна после того, как мы проревизируем то, что произошло на Новополоцком НПЗ, а сейчас мы считаем убытки", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Но уже сейчас очевидно, что сумма ущерба будет очень велика, добавил он и обратил внимание на то, что необходимо оценить степень повреждения оборудования нефтеперерабатывающих заводов.

"Обычно на месяц-полтора мы заводы останавливаем попеременно и начинаем их каждый год чистить. Ревизию проведем, и уже окончательная будет оценка", - уточнил он.

Случившееся Лукашенко оценивает крайне негативно.

"Расхлябанность и разболтанность на территории России, а это тысячи километров, — и огромная труба была загрязнена ядовитой нефтью. За неделю даже трубу, по которой прокачивается нефть, на четыре-пять миллиметров, как говорят специалисты, съедает", - подчеркнул он.