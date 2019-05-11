Греческий парламент выразил доверие правительству Ципраса

Правительство греческого премьер-министра Алексиса Ципраса 10 мая выиграло вотум доверия. Об этом сообщает Ekathimerini.

"Правительство выиграло вотум доверия: 153 депутата выступили в поддержку, а 136 выступили против", - говорится в сообщении.

Голосование было инициировано оппозиционной партией "Новая демократия". Вначале оппозиция выразила протест первому замминистру здравоохранения Павлосуа Полакисуобу из-за его слов об одном из коллег, который использует инвалидную коляску. А после того, как Ципрас поддержал чиновника, "Новая демократия" подняла вопрос о недоверии всему правительству.

Как отмечается, ранее председатель "Новой демократии" Кириакос Мицотакис обвинял Ципраса и возглавляемую им левую партию СИРИЗА в удушении экономики и искоренении среднего класса из-за значительного налогообложения.

Оппозиция также требует, чтобы Ципрас созвал внеочередное общее выборы, если он проиграет выборы в Европейский парламент позже в этом месяце.