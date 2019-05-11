Последнее обновление: 11.05.2019 15:54

В Польше две партии сохраняют одинаковые шансы на победу в выборах в Европарламент

Польская правоконсервативная партия “Право и Справедливость” (PiS) и коалиция партий “Гражданская платформа -Европейская коалиция” (PO-KE) сохраняют практически одинаковые шансы на победу в выборах в Европарламент, которые состоятся в Польше 26 мая. Об этом говорится в опросе, проведенном в мае, информирует tvn24.pl.

Сообщается, что за PiS сегодня готовы проголосовать 34% поляков, а за коалицию PO-KE – 33%.

Проходной барьер в 5% преодолели бы сейчас также партия левого толка Wiosna (Весна) - 8%, антисистемне националистическая группировка “Конфедерация – Корвин Браун Лирой Националисты” – 6%, и радикальное движение “Кукиз’15” – 5%.

При этом за последний месяц уровень поддержки снизился до всех ключевых партий – PiS на 4%, PO-KE – на 2%, “Wiosna”- на 1%.

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