США и Словакия высказались против "Северного потока-2"

Президенты США и Словакии Дональд Трамп и Петер Пеллегрини по итогам переговоров в пятницу в Вашингтоне приняли совместное заявление, в котором высказались против проекта "Северный поток-2" и поддержали реверсные поставки газа на Украину.

"Мы по-прежнему твердо поддерживаем суверенитет, территориальную целостность и энергетическую безопасность Украины, в том числе через словацкий реверсные поставки газа на Украину… Наши страны также подтверждают, что энергетическая безопасность имеет основополагающее значение для национальной безопасности. Мы вновь заявляем о своем неприятии использования энергетических проектов в качестве геополитического оружия, включая Nord Stream 2", - говорится в заявлении.

Кроме того, президенты отметили, что санкции против России должны оставаться в силе "до полного выполнения минских соглашений".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.