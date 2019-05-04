Exxon подала иск против кубинских компаний за конфискацию имущества

Американская нефтегазовая корпорация Exxon Mobil подала иск против кубинской государственной нефтяной компании Cuba-Petroleo и корпорации CIMEX в федеральный суд США в связи с конфискацией нефтеперерабатывающего завода, заправочных станций и другой собственности в 1960 году после кубинской революции, сообщается в документе окружного суда Колумбии.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в середине апреля, что США со 2 мая не будут продлевать действие исключений из закона, который разрешает подачу исков к Кубе и иностранным компаниям в связи с собственностью, изъятой после революции у граждан США. Такое решение открыло возможность подачи таких исков.

"Истец предъявляет эту жалобу против ответчика, корпорации CIMEX S.A. ("CIMEX"), и ответчика Unión Cuba-Petróleo ("CUPET") (совместно именуемые "Ответчики") за незаконное распоряжение конфискованным имуществом истца, нарушая раздел 3 Закона о свободе и демократической солидарности (LIBERTAD) Кубы от 1996 года ("Закон")", - говорится в документе.

Закон Хелмса-Бертона был принят в 1996 году. Он предусматривает распространение экономических ограничений не только на Кубу, но и на иностранные компании, сотрудничающие с ней, в том числе и за извлечение выгоды от изъятой властями острова собственности, принадлежавшей до революции 1959 года гражданам США или кубинцам, которые впоследствии получили американское гражданство. Однако все президенты США с того времени последовательно продлевали действие отсрочек применения всех его положений.